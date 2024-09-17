Чемпион России раскритиковал Дзюбу за дебют за «Акрон»

Бывший футболист Алексей Попов, двукратный чемпион Российской премьер-лиги в составе казанского «Рубина», прокомментировал дебютный матч нападающего Артема Дзюбы за тольяттинский «Акрон» против «Химок» (3:0).

«Дзюба — пешеход! Он очень ужасно сыграл. Я специально смотрел матч. Не знаю, будут ли еще у «Акрона» соперники, где они будут вести 2:0, чтобы его выпустить на поле. Смысл его выпускать, если он не двигается по полю. Он на партнеров по команде должен влиять своей работоспособностью. Но, видя, как он играет, не думаю, что он тренируется как-то по-другому», — подчеркнул Попов в разговоре с Legalbet.

По мнению специалиста, в официальных матчах игроки должны играть на максимум, поскольку такие встречи для них – праздник. При этом Попов отметил, что в коллективе Дзюба наверняка держится компанейски, подбадривая партнеров по команде и выстраивая хорошие отношения, однако повести команду за собой он уже не способен.

36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» в последние день трансферного окна в Российской премьер-лиге и дебютировал в игре восьмого тура чемпионата против «Химок» (3:0), выйдя на замену при счете 2:0 и сделав голевую передачу.

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