Эксперт оценил высказывание Дзюбы про выход на поле в нетрезвом состоянии

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова нападающего Артёма Дзюбы, который заявил, что мог бы сыграть против Вьетнама и Таиланда пьяным. Его слова приводит «Советский спорт».

«Это же шутка. Все футбольные люди прекрасно понимают это. Просто кто-то говорит об этом на базе, а кто-то — дома. Я с самого начала говорил, что игры с Вьетнамом и Таиландом не нужны», — заявил Мостовой.

5 сентября Россия обыграла Вьетнам со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее сборную России раскритиковали за поездку во Вьетнам.