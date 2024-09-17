Российский хоккеист оценил вероятность возвращения Овечкина в КХЛ

Форвард хоккейного «Спартака» Андрей Миронов оценил вероятность возвращения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Саша спокойно привыкнет к нашему хоккею, вообще не переживаю. Но зачем говорить о его возвращении? Пусть сначала побьет рекорд Гретцки! Давайте горячо за него болеть, а потом всей страной будем поздравлять», — заявил Миронов.

17 сентября Овечкину исполнилось 39 лет.

В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Овечкин назвал экс-хоккеиста, которого пригласил бы играть в «Вашингтон».