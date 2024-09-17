Легков ответил лыжнику Клебо, который хочет, чтобы россияне вернулись к соревнованиям

Олимпийский чемпион Александр Легков ответил норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо, который заявил, что скучает по российским спортсменам. Слова россиянина приводит «Спорт-Экспресс».

«Не надо было так много говорить о нашем недопуске, пускай скучает. Либо, все спортсмены могут объединиться и донести, что Россию нужно вернуть. Услышат ли их? Судя по политической повестке, шансов не особо», — заявил Легков.

Ранее Клебо заявил, что хочет скорейшего возвращения россиян на международные турниры.

«Они классные. Хочется их скорейшего возвращения, но есть вещи, которые важнее конкуренции в гонках. Поэтому не думаю, что наши дуэли продолжатся в ближайшее время», — сказал Клебо.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах. В феврале они стали участниками Спартакиады сильнейших.

Ранее олимпийский чемпион назвал фантастикой возращение россиян на международные старты.