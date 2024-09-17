Названо имя главного молодого таланта КХЛ

Хоккейный комментатор Филипп Майков, участник популярного видеоподкаста «Скользкий лед» и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газета.Ru» назвал молодого игрока, который может стать новичком года в Континентальной хоккейной лиге.

«Касательно новичков, ну, Рябкин, безусловно. Вот главный новичок в этом сезоне. Его пока Кудашов очень плавно и мягко подводит. Сколько он там сыграл смен в первом матче? Три, что ли. Ну прямо совсем аккуратно, хотя, мне кажется, он может зайти очень ярко уже в этом году», — отметил Майков.

Считающийся одним из главных российских талантов в хоккее 17-летний форвард Иван Рябкин дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, сыграв в двух матчах регулярного чемпионата на старте сезона в составе московского «Динамо». При этом Алексей Кудашов пока предоставляет своему подопечному совсем немного игрового времени. В матче против московского «Спартака» (2:4) Рябкин провел на льду всего 43 секунды, в то время как в своей второй игре против тольяттинской «Лады» (3:6) он отыграл 1:23. Результативными действиями форвард пока не отметился.

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