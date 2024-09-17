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Бывший футболист оценил высказывание Дзюбы о сборных Вьетнама и Таиланда

Булыкин о словах Дзюбы про Таиланд и Вьетнам: выйти пьяным на игру не дадут

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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о том, что он бы смог выйти играть против Вьетнама и Таиланда даже в нетрезвом виде. Слова экс-игрока приводит «Советский спорт».

«Артем просто выбрал такое выражение. Сразу видно, когда играешь пьяным. Да и бегать невозможно. Ты сидишь на базе перед игрой, там напиться практически нереально», — заявил Булыкин.

5 сентября Россия обыграла Вьетнам со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее футболист сборной России Дмитрий Воробьев назвал Вьетнам не самым сильным соперником.

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