Российский хоккеист оценил перспективы Знарка в клубе НХЛ

Форвард хоккейного «Спартака» Андрей Миронов оценил перспективы специалиста Олега Знарка, который работает в тренерском штабе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Назначению Знарка я не удивился, не сомневался в нем. Думаю, он, в первую очередь, поможет российским ребятам во «Флайерз». Может и по шапке может дать», — заявил Миронов.

В начале сентября сообщалось о том, что Знарок вошел в штаб «Филадельфии». Он отвечает в американском клубе за «развитие европейских игроков и консультации по скаутингу».

В составе «Флайерз» выступают три россиянина: вратарь Иван Федотов, защитник Егор Замула и нападающий Матвей Мичков. Последний еще не успел дебютировать в лиге.

Ранее главному тренеру клуба КХЛ разбили голову шайбой во время матча.