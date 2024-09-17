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Российский хоккеист оценил перспективы Знарка в клубе НХЛ

Хоккеист Миронов: Знарок поможет российским ребятам в «Филадельфии»

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ВТБ

Форвард хоккейного «Спартака» Андрей Миронов оценил перспективы специалиста Олега Знарка, который работает в тренерском штабе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Назначению Знарка я не удивился, не сомневался в нем. Думаю, он, в первую очередь, поможет российским ребятам во «Флайерз». Может и по шапке может дать», — заявил Миронов.

В начале сентября сообщалось о том, что Знарок вошел в штаб «Филадельфии». Он отвечает в американском клубе за «развитие европейских игроков и консультации по скаутингу».

В составе «Флайерз» выступают три россиянина: вратарь Иван Федотов, защитник Егор Замула и нападающий Матвей Мичков. Последний еще не успел дебютировать в лиге.

Ранее главному тренеру клуба КХЛ разбили голову шайбой во время матча.

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