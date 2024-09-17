Дзюба: у самурая нет цели

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о своем трансфере в тольяттинский «Акрон», заявив, что ему непросто было решиться на переезд из Москвы, передают «Известия».

«Но принять такое решение нужно было. Как говорится, выйти из зоны комфорта. Как говорят: у самурая нет цели — есть только путь», — сказал Дзюба.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант РПЛ. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков. О подписании Дзюбы тольяттинский клуб объявил в последний день летнего трансферного окна.

В первом матче за «Акрон» против подмосковных «Химок» (3:0) Дзюба отметился результативной передачей.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что Дзюба положительно влияет на игроков «Акрона».