Назван клуб, с которым ЦСКА будет сложно конкурировать в КХЛ

Комментатор Филипп Майков в разговоре с «Газета.Ru» сравнил московский ЦСКА со столичными «Динамо» и «Спартаком», отметив, что команда Ильи Воробьева выглядит ничуть не слабее и будет одним из фаворитов Кубка Гагарина, но главным претендентом на Кубок назвал «Локомотив» из Ярославля.

«Если сравнивать с «Динамо» и «Спартаком», не считаю, что ЦСКА слабее прямо сейчас. Потому что ЦСКА, понятно, что это команда, которая нацелена на результат, и результат этот заключается в одном единственном. Это, в принципе, уже доказали примеры увольнения Никитина, примеры увольнения Федорова, когда чуть что идет не так, когда проигрывается финал или проигрывается первый раунд плей-офф – все, там летят головы. Поэтому на Воробьеве тоже ответственность очень большая. И, разумеется, он тоже все силы, все свои руки приложит к тому, чтобы ЦСКА не облажался. И у них, ну, действительно крепкий состав. Я думаю, как бы это плей-офф железный, и дальше первого раунда они смогут зайти. Но вот с «Локомотивом» на Западе тягаться будет, конечно, сложно. Я думаю, «Локомотив» получил вот этот определенный моральный опыт, определенную моральную закалку, и вот эту пощечину, абсолютно незаслуженную пощечину в финале – 0-4. Думаю, «Локомотив» в сравнении со всеми остальными остается главным фаворитом сезона», — считает Майков.

ЦСКА уволил по окончании прошлого сезона Сергея Федорова, назначив главным тренером Илью Воробьева, под руководством которого набрал пять очков в первых пяти встречах регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, как СКА изменился после приобретений Кузнецова и Зайцева.