Сафонов в «ПСЖ» зарабатывает в два раза меньше Доннаруммы

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов зарабатывает €400 тыс. в месяц. Об этом передает L'Equipe.

Основной голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма зарабатывает €849,5 тыс.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее во Франции оценили вероятность выхода вратаря «ПСЖ» Сафонова на игру с испанской «Жироной».

Ранее экс-вратарь «Краснодара» заявил об адаптации Сафонова в «ПСЖ».