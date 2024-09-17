Первый тренер Сафонова: Матвей привык командовать, а в «ПСЖ» много звезд

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, поделился мнением о возможном дебюте Матвея Сафонова во французском клубе в матче Лиги чемпионов против испанской «Жироны», передает «Чемпионат».

«Кажется, что Матвей проходил долгую адаптацию. В «ПСЖ» много мировых звезд, а в «Краснодаре» он привык командовать», — сказал Чистяков.

Матч «ПСЖ» — «Жирона» состоится 18 сентября.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее во Франции оценили вероятность выхода вратаря «ПСЖ» Сафонова на игру с «Жироной».