Газзаев заявил, что Дзюба положительно влияет на игроков «Акрона»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба положительно влияет на игроков команды, передает «Чемпионат».

«Дзюба — человек с большим авторитетом и опытом. По первой игре за «Акрон» увидели, что он внес позитивные изменения в команду», — сказал Газзаев.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант РПЛ. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков. О подписании Дзюбы тольяттинский клуб объявил в последний день летнего трансферного окна.

В первом матче за «Акрон» против подмосковных «Химок» (3:0) Дзюба отметился результативной передачей.

Ранее Андрей Аршавин рассказал о мотивации Дзюбы выступать за «Акрон».