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Стало известно, как СКА изменился с приходом Кузнецова и Зайцева

Комментатор Майков: СКА не стал сильнее после крупных приобретений

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Алексей Даничев/РИА Новости

Комментатор Филипп Майков, участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об изменениях в санкт-петербургском СКА, подписавшем перед новым сезоном контракты со звездными нападающим и защитником Евгением Кузнецовым и Никитой Зайцевым.

«У СКА Кузнецов и, в принципе, один из вообще мощнейших составов, но все вот эти большие крупные ребята, которые пока приехали, они особо результата не делают. И СКА стартовал очень так, через пень-колоду, потому что Кузнецов – ну, пока нет. Зайцев – тоже пока нет. Там результат-то в основном делают те люди, которые уже и были: Грицюк, Рендулич, Серебряков в воротах. На мой взгляд, именно по сути, а не по вкусу они сильнее не стали», — отметил Майков.

СКА занимает на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги седьмое место в Западной конференции, набрав пять очков после пяти встреч. На счету Кузнецова 2 (1+1) очка в пяти встречах при нулевом показателе полезности и шести минутах штрафа. Зайцев не набрал за пять матчей ни одного очка, заработал -2 и лидирует в команде по штрафным минутам – 9.

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