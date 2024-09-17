Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер бывший тренер Марии Шараповой Лэнсдорп

Бывший тренер Марии Шараповой Роберт Лэнсдорп умер на 86 году жизни

close
tracyaustin_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший тренер российской теннисистки Марии Шараповой американец Роберт Лэнсдорп умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает Tennis.com.

Причина смерти специалиста не уточняется.

Также Лэнсдорп работал с Трейси Остин, Питом Сампрасом и Линдси Дэвенпорт. Эти спортсмены занимали первые места в мировых рейтингах. Шарапова также была первой ракеткой мира, когда работала с Лэнсдорпом.

20 теннисистов, тренером которых был Лэнсдорп, находились в топ-50 рейтинга. Американец работал с россиянкой Анастасией Мыскиной, которая была второй ракеткой мира.

Ранее шведский теннисист Петер Лундгрен, который после окончания карьеры тренировал россиянина Марата Сафина, скончался на 60-м году жизни. Точная причина смерти специалиста не известна.

Также он тренировал звездных швейцарцев — Роджера Федерера и Стэну Вавринку.

Ранее умер многократный рекордсмен мира по конькобежному спорту Юрий Сергеев.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами