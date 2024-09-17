Умер бывший тренер Марии Шараповой Лэнсдорп

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Бывший тренер российской теннисистки Марии Шараповой американец Роберт Лэнсдорп умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает Tennis.com.

Причина смерти специалиста не уточняется.

Также Лэнсдорп работал с Трейси Остин, Питом Сампрасом и Линдси Дэвенпорт. Эти спортсмены занимали первые места в мировых рейтингах. Шарапова также была первой ракеткой мира, когда работала с Лэнсдорпом.

20 теннисистов, тренером которых был Лэнсдорп, находились в топ-50 рейтинга. Американец работал с россиянкой Анастасией Мыскиной, которая была второй ракеткой мира.

Ранее шведский теннисист Петер Лундгрен, который после окончания карьеры тренировал россиянина Марата Сафина, скончался на 60-м году жизни. Точная причина смерти специалиста не известна.

Также он тренировал звездных швейцарцев — Роджера Федерера и Стэну Вавринку.

Ранее умер многократный рекордсмен мира по конькобежному спорту Юрий Сергеев.