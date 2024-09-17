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Священник назвал парижскую Олимпиаду богомерзкой

Священник Александр Ильяшенко о парижской Олимпиаде: богомерзкое сборище

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Amanda Perobelli/REUTERS

Священник Александр Ильяшенко назвал парижскую Олимпиаду богомерзкой, передает «Спорт-Экспресс».

«Можно приветствовать то, что Россия вышла из этого движения, чтобы не участвовать в таком позорище. На самом деле богомерзком сборище, в которое это превратили французы», — сказал Ильяшенко.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим. 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Олимпийских играх участвовали 15 спортсменов из России.

Ранее патриарх Кирилл раскритиковал парижскую Олимпиаду.

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Олимпиада 2024
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