Комментатор Майков: Кузнецов не будет лучшим бомбардиром КХЛ

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», назвал лучших игроков Континентальной хоккейной лиги, которые поборются за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата.

«Бомбардиром остается Гусев. Остается Рид Буше, например. Я думаю, еще разыграется Максим Комтуа. В общем, ну так, сходу. Кого еще можно вспомнить? Ну, Кузнецов – нет. Вообще нет. Потому что пока на старте сезона это скорее разочарование. Поэтому вот к нему слишком много внимания. Вот тоже, да, одна из интриг сезона. Все, пришел Кузнецов. Просто каждый там чих обсасывается в медиа. Но пока это медиа-внимание, оно вообще абсолютно ни по игре и ни по заслугам», — подчеркнул Майков.

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев установил в прошлом регулярном чемпионате рекорд результативности Континентальной хоккейной лиги, набрав 89 (23+66) очков в 68 проведенных матчах при показателе полезности +22. В текущем сезоне на его счету 4 (1+3) очка после пяти проведенных встреч. Евгений Кузнецов вернулся из НХЛ, подписав контракт с санкт-петербургским СКА и набрал 2 (1+1) очка за пять встреч регулярного чемпионата.

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