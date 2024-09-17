В ЦСКА признали, что сейчас клуб не может бороться за победу в РПЛ

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что клуб в этом сезоне не борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Наши возможности позволяют бороться за места со второго по шестое. ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и «Краснодар» между собой ничем не отличаются», — сказал Шевелев.

14 сентября «Зенит» обыграл ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 43-й минуте забил новичок «Зенита» аргентинский форвард Лусиано Гонду с передачи бразильца Дугласа Сантоса.

«Зенит» расположился на первой строчке в турнирной таблице — теперь в активе команды 20 очков после восьми матчей. ЦСКА идет на пятом месте, набрав за восемь туров 13 очков.

В девятом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. ЦСКА сыграет в гостях с «Рубином». Игра состоится в тот же день, но начнется матч в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что нужно сделать ЦСКА для конкуренции с «Зенитом».