Названо главное качество Дзюбы для «Акрона»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, несмотря на возраст, способен проявлять свои сильные игровые качества, а также поддерживать моральный дух команды. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов.

Специалист оценил дебют футболиста за «Акрон» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок». Тольяттинцы победили 3:0, а Дзюба отметился результативной передачей. Билялетдинов признался, что не удивлен выходом форварда на поле в первом же матче после трансфера. Тренер констатировал, что 36-летний Дзюба показал свои известные возможности: прикрывал мяч и контролировал его.

«От мастерства идет определенное спокойствие. Делал все грамотно и хорошо, но это было в концовке, оставалось играть не так много. Пока рано говорить о степени готовности Дзюбы.

Мы еще держим в голове прежние заслуги Дзюбы, все-таки он забил 160 голов в чемпионате. Вспоминаем его образца 2018 года. Конечно, это обманчиво, потому что годы берут свое. Но он приносит моральный дух команде. На идеальный уровень он уже вряд ли выйдет, но он способен приносить пользу», — считает Билялетдинов.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант РПЛ. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков. О подписании Дзюбы тольяттинский клуб объявил в последний день летнего трансферного окна.

Ранее экс-футболист Ари заявил, что Дзюба мог бы быть полезен «Спартаку».