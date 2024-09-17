Назван самый тяжелый матч для «Динамо» на старте сезона КХЛ

Матч против тольяттинской «Лады» стал для московского «Динамо» самым сложным на старте нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил защитник бело-голубых Бреннан Менелл.

«Наверное, пока самый сложный матч для нас был против «Лады». Наша игра была не такой хорошей, и они нам показали, что в КХЛ любая команда готова бороться. Место в таблице на это не влияет — играешь ты с лидером или аутсайдером», — сказал игрок.

«Динамо» уступило «Ладе» со счетом 3:6. Менелл заметил, что и в прошлом сезоне москвичам было непросто играть против тольяттинской команды. Он подчеркнул, что необходимо к каждому сопернику готовиться с полной отдачей и проявлять свои лучшие качества. По словам Менелла, игра в Тольятти стала уроком. Для «Динамо».

В первых пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» потерпело три поражения и выиграло два матча. На данный момент москвичи, набрав 4 очка, идут на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Их следующим соперником станет ЦСКА, эта игра состоится во вторник, 17 сентября, на «ЦСКА-Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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