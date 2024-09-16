Тренер «Спартака-2» заявил, что не планирует войти в тренерский штаб Станковича

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров заявил, что не планирует быть помощником главного тренера основной команды красно-белых Деяна Станковича, передает «Советский спорт».

«Не планирую ли войти в тренерский штаб Станковича? Мне нравится быть главным. Бывают разные жизненные ситуации. Не могу давать такие прогнозы», — сказал Комбаров.

В прошлом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:1. На 20-й минуте матча Манфред Угальде вывел «Спартак» вперед. Руслан Литвинов на 36-й минуте матча забил мяч в свои ворота. На 90-й минуте матча игрок «Динамо» Хуссем Мрезиг получил красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 15 очков. Махачкалинское «Динамо» занимает десятое место, набрав девять очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Махачкалинский клуб встретится с «Ростовом».

Ранее Александр Мостовой предложил помощь «Спартаку».