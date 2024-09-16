Бывший арбитр РПЛ Федотов указал на ошибку судьи в матче «Динамо» — «Спартак»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов заявил, что Павел Кукуян должен был дать желтую карточку игроку махачкалинского «Динамо» в матче чемпионата против московского «Спартака», передает «Чемпионат».

«Арбитр разобрался, показав красную карточку за лишение явной возможности забить гол, молодец. Но на 54-й минуте не показал игроку «Динамо» желтую за грубую игру», — сказал Федотов.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 20-й минуте матча Манфред Угальде вывел «Спартак» вперед. Руслан Литвинов на 36-й минуте матча забил мяч в свои ворота. На 90-й минуте матча игрок «Динамо» Хуссем Мрезиг получил красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 15 очков. Махачкалинское «Динамо» занимает десятое место, набрав девять очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Махачкалинский клуб встретится с «Ростовом».

Ранее сообщалось о том, что махачкалинское «Динамо» будет наказано по итогам ничейной игры со «Спартаком».