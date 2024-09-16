Жена экс-футболиста ЦСКА Давилы: я в эту Россию никогда не поеду

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев рассказал на YouTube-канале «Это футбол, брат!», что футболист Виктор Давила покинул клуб из-за жены.

«Он не приехал на сборы. В аэропорту буквально жена развернулась и сказала: «Я в эту Россию никогда в жизни ни за что не поеду». Это было еще в июле», — сказал Шевелев.

Шевелев рассказал, что одной из причин, из-за которой супруга Давилы не хотела оставаться в России, был теракт в «Крокус Сити Холле».

В сентябре Давила стал футболистом мексиканской «Америки».

26-летний Давила перешел в ЦСКА в августе 2023 года из мексиканского клуба «Леон». Нападающий подписал контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. В сезоне-2023/24 Давила провел 32 матча во всех турнирах, в которых отдал шесть голевых передач и забил шесть мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €5 млн.

Следующий матч национального первенства армейский клуб проведет в Казани, где сыграет против «Рубина». Игра состоится 21 сентября.

Ранее Давила выкупил сам себя.