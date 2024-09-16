Стали известны впечатления Дзюбы от Тольятти

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Акрона» Артема Дзюбы, заявил, что у футболиста хорошие впечатления от Тольятти, передает »Спорт-Экспресс».

«У Артема от Тольятти впечатления положительные. Все красиво, величественная Волга. Надо максимально быстро сейчас решить бытовые вопросы с жильем», — сказал Гольдман.

В матче с подмосковными «Химками» Дзюба вышел на поле на 64-й минуте и отметился результативной передачей.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков.

Ранее стала известна главная задача Дзюбы в «Акроне».