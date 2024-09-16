Лайшев ответил американскому журналисту про упавший уровень российских фигуристов

Директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил американскому журналисту Дэйву Лизу, который заявил, что в России упал уровень фигурного катания, передает «ВсеПроСпорт».

«Их мнение нам неинтересно. Мы специалисты высочайшего класса, и нам решать, что лучше, а что хуже. Они лишь бесятся в бессильной злобе», — сказал Лайшев.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не будут комментировать новость о том, что оправдывающее заключение по делу фигуристки Валиевой исчезло до суда.

Ранее Макар Игнатов назвал причины хорошего выступления на контрольных прокатах.