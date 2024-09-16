В «Арисе» рассказали о состоянии Кокорина после травмы

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что сроки восстановления игрока кипрского «Ариса» Александра Кокорина неизвестны, передает «РБ Спорт».

«Сроки восстановления пока неизвестны. У Саши есть жидкость в волокнах и самой поврежденной мышце. Сейчас он занимается по индивидуальной программе», — сказал Шпилевский.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

Ранее директор «Ариса» рассказало доверии к Кокорину.