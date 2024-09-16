Сборная России по футболу может сыграть с двукратным чемпионом мира

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо заявил о том, что товарищеский матч со сборной России может состояться осенью 2025 года, передает Sport24.

«Мы общаемся с Россией по поводу товарищеского матча. Игра между нашими сборными возможна в октябре или ноябре следующего года», — сказал Алонсо.

Сборная Уругвая является двукратным чемпионом мира. Южноамериканцы выигрывали турнир в 1930 и 1950 годах.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее вратарь сборной России Андрей Лунев поддержал отмену матча с Таиландом.