Баскетболист Джонсон восхитился Овечкиным

Американский баскетболист Мэджик Джонсон в своих соцсетях отдал дань уважения профессиональному мастерству российского хоккеиста Александра Овечкина.

Джонсон встретился с Овечкиным во время матча Национальной футбольной лиги между «Вашингтон Коммандерс» и «Нью-Йорк Джайентс», где назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» одним из самых величайших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Новый сезон НХЛ стартует в начале октября. Всего в прошедшем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин выйдет на третье место в НХЛ по количеству сезонов в роли капитана.