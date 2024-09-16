В Сочи завершились Летние спортивные игры «Роснефти»

На олимпийских стадионах Сочи завершились финальные соревнования ХIX Летних спортивных игр «Роснефти», сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов-нефтяников, показавшие лучшие результаты в отборочных состязаниях, которые прошли в девяти городах страны. Всего в региональных отборочных турах участвовали более 2, 8 тыс. работников из 74 дочерних предприятий компании.

Участники состязались в 12 дисциплинах, в их числе: мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, волейбол, шахматы, гиревой спорт, пулевая стрельба и т.д.

Победителями Летних спортивных игр стали нефтяники из «Верхнечонскнефтегаза», «Самаранефтегаза» и ангарских предприятий «Роснефти».

Компания ежегодно проводит летние и зимние спортивные игры для популяризации здорового образа жизни среди сотрудников и населения в регионах присутствия.

Кроме того, «Роснефть» финансирует строительство ледовых арен, спортивных комплексов и спортивных площадок.