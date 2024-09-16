Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сочи завершились Летние спортивные игры «Роснефти»

На олимпийских объектах в Сочи завершились Летние спортивные игры

close
Pexels

На олимпийских стадионах Сочи завершились финальные соревнования ХIX Летних спортивных игр «Роснефти», сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов-нефтяников, показавшие лучшие результаты в отборочных состязаниях, которые прошли в девяти городах страны. Всего в региональных отборочных турах участвовали более 2, 8 тыс. работников из 74 дочерних предприятий компании.

Участники состязались в 12 дисциплинах, в их числе: мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, волейбол, шахматы, гиревой спорт, пулевая стрельба и т.д.

Победителями Летних спортивных игр стали нефтяники из «Верхнечонскнефтегаза», «Самаранефтегаза» и ангарских предприятий «Роснефти».

Компания ежегодно проводит летние и зимние спортивные игры для популяризации здорового образа жизни среди сотрудников и населения в регионах присутствия.

Кроме того, «Роснефть» финансирует строительство ледовых арен, спортивных комплексов и спортивных площадок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами