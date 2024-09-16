Легенда «Спартака» обратил внимание на деградацию российского футбола

Бывший голкипер столичного «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в интервью «Чемпионату» заявил о деградации отечественного футбола.

По его словам, молодое поколение игроков не дотягивает до уровня их предшественников.

«Футбол по большому счету у нас деградирует. Нынешний уровень футбола, к сожалению, не дотягивает ни до высот, которые были раньше, ни до европейского уровня. В Европе футбол развивается, высокий уровень сохраняется. У нас этого не заметно», — заявил Филимонов.

Филимонов выступал за московский «Спартак» с 1996 по 2001 год. В составе красно-белых он стал шестикратным чемпионом России. Также он играл за «Москву», тульский «Арсенал», элистинский «Уралан», ташкентский «Локомотив».



В составе пляжной сборной России в 2011 году выиграл титул чемпиона мира.

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