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Легенда «Спартака» обратил внимание на деградацию российского футбола

Экс-вратарь «Спартака» Филимонов заявил, что футбол в России деградирует

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Бывший голкипер столичного «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в интервью «Чемпионату» заявил о деградации отечественного футбола.

По его словам, молодое поколение игроков не дотягивает до уровня их предшественников.

«Футбол по большому счету у нас деградирует. Нынешний уровень футбола, к сожалению, не дотягивает ни до высот, которые были раньше, ни до европейского уровня. В Европе футбол развивается, высокий уровень сохраняется. У нас этого не заметно», — заявил Филимонов.

Филимонов выступал за московский «Спартак» с 1996 по 2001 год. В составе красно-белых он стал шестикратным чемпионом России. Также он играл за «Москву», тульский «Арсенал», элистинский «Уралан», ташкентский «Локомотив».

В составе пляжной сборной России в 2011 году выиграл титул чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба мог перейти вместо «Акрона» в клуб из Саудовской Аравии.

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