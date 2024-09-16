Дзюба мог перейти вместо «Акрона» в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба мог перебраться в клуб из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил представитель игрока Леонид Гольдман.

По его словам, ему звонили также представители клубов Турции, Китая и ОАЭ.

«Естественно, по деньгам предварительные предложения были выше, чем из России, но мы даже не переходили к каким-либо конкретным переговорам, потому что у Артема были другие приоритеты», — заявил Гольдман.

Встреча между «Акроном» и «Химками», состоявшаяся 15 сентября, завершилась со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В матче с «Химками» Дзюба вышел на поле на 64-й минуте и отметился результативной передачей.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков.

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