Россиянка поднялась на 16 мест в рейтинге WTA

Российская теннисистка Камилла Рахимова поднялась с 89-го на 73-е место обновленного рейтинга Женской ассоциации (WTA).

Спортсменка смогла подняться в списке лучших теннисисток планеты благодаря выходу в четвертьфинал турнира в мексиканской Гвадалахаре. 23-летняя россиянка не имеет титулов WTA в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом рейтинге — 65-е (2023 год).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли выиграть серебряную награду Парижа-2024 в парном разряде.

Ранее российская теннисистка победила в голосовании болельщиков за включение в Зал славы.