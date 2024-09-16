Ловчев обвинил игроков «Динамо» в бандитизме

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев в эфире «Матч Премьер» заявил, что махачкалинское «Динамо» играло очень грубо против московского «Спартака» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, главный арбитр игры Павел Кукуян допускал слишком много жесткости в единоборствах.

«Игроков «Спартака» били просто нещадно, а Кукуян был рядом и просто разводил руками. Судья должен оберегать игроков, а здесь происходил попросту бандитизм со стороны «Динамо», — сказал Ловчев.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 20-й минуте матча Манфред Угальде вывел «Спартак» вперед. Руслан Литвинов на 36-й минуте матча забил мяч в свои ворота. На 90-й минуте матча игрок «Динамо» Хуссем Мрезиг получил красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 15 очков. Махачкалинское «Динамо» занимает десятое место, набрав девять очков.

Перед началом поединка Ислам Махачев нанес символический удар по мячу.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Махачкалинский клуб встретится с «Ростовом». «Динамо» проведет матч с «Ростовом».

Ранее боец UFC Ислам Махачев заявил, что махачкалинское «Динамо» могло выиграть у «Спартака».