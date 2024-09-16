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В «Зените» описали первую игру Соболева

Тренер «Зенита» Семак: Соболеву нужно время, чтобы прийти в форму

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что нападающему Александру Соболеву еще необходимо время для того, чтобы набрать оптимальную форму. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам Семака, на данный момент форвард не до конца готов к игре на поле на протяжении всех 90 минут.

«Сложно говорить в процентах о его готовности. Любому игроку, который пропустил так много, требуется время, чтобы набрать форму. Но его здоровье позволяет выдерживать большой объем работы, так что будем с нетерпением ждать, как он наберет оптимальную форму», — заявил Семак.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы петербуржцы набрали 20 очков и вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию в таблице.

Ранее в «Зените» раскрыли сроки восстановления Максима Глушенкова.

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