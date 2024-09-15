Дзюба отреагировал на победу «Акрона» над «Химками»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отреагировал в своем Telegram-канале на победу своей команды над подмосковными «Химками» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С победой, команда! Важнейшие три очка. Готовимся к Кубку», — написал Дзюба.

Встреча завершилась со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В матче с «Химками» Дзюба вышел на поле на 64-й минуте и отметился результативной передачей.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков.

Ранее бывший игрок клубов Премьер-лиги оценил переход Дзюбы в «Акрон».