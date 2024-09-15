Тренер «Акрона»: Дзюба объединял всю страну

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев оценил дебют Артема Дзюбы за команду в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок», передает «Матч ТВ».

«Этот футболист собирал всю страну и объединял перед чемпионатом мира. Дзюба должен быть на поле. Он своим выходом добавил очень много правильных действий», — сказал Тедеев.

В матче с «Химками» Дзюба вышел на поле на 64-й минуте и отметился результативной передачей. «Акрон» победил со счетом 3:0.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков.

Ранее представитель Дзюбы назвал футболиста местным Роналду.