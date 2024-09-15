В «Динамо» не удовлетворены качеством игры с «Ахматом»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что в клубе не удовлетворены содержанием игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», передает «Спорт-Экспресс».

«Не удовлетворены содержанием игры, потеряли массу моментов. Здорово, что в конце собирались и довели игру до победы. На таких сценариях мы должны учиться», — сказал Гафин.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:2.

На 43-й минуте матча Хорхе Карраскаль вывел «Динамо» вперед, реализовав пенальти. Константин Тюкавин в начале второго тайма удвоил преимущество хозяев поля. Мауро Луна Диале на 54-й минуте поединка отыграл один мяч, а Лечи Садулаев сравнял счет в середине второй половины игры. В компенсированное время Денис Макаров точным ударом вывел «Динамо» вперед, а Лука Гагнидзе установил окончательный счет на табло.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место, набрав 16 очков. «Ахмат» располагается на 15-й строчке, имея в активе пять баллов.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что его игроки плохо бьют по воротам.