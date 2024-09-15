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«Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ

«Спартак» сыграл вничью со счетом 1:1 с махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 20 минуте матче Манфред Угальде вывел «Спартак» вперед. Руслан Литвинов на 36 минуте матча забил мяч в свои ворота. На 90 минуте матча игрок «Динамо» Хуссем Мрезиг получил красную карточку.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 15 очков. Махачкалинское «Динамо» занимает десятое место, набрав девять очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Махачкалинский клуб встретится с «Ростовом».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее экс-игрок «Спартака» объяснил, почему тяжело оценивать трансферную кампанию клуба.

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