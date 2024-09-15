Валуев рассказал, отстранит ли УЕФА сборную Англии от Евро

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отстранит сборную Англии от домашнего Евро, который пройдет в 2028 году, передает «Спорт-Экспресс».

«Это внутренние разборки. Ничего не будет», — сказал Валуев.

Причиной для отстранения национальной команды от турнира под эгидой УЕФА может послужить возможное появление независимого футбольного регулятора, концепция которого была предложена главными политическими партиями Великобритании. Задачей этого регулятора станет надзор за английскими клубами и их владельцами, проверка системы лицензирования.

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис уже отправил письмо Лизе Нэнди, являющейся министром культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании. Сутью претензии стал тот факт, что правительство не должно вмешиваться в развитие футбола.

Ранее Англия победила Ирландию в матче Лиги Наций.