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Главный тренер «Динамо» Личка: мои игроки бьют как бабушка

Главный тренер «Динамо» Личка заявил, что его игроки плохо бьют по воротам

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после победы над грозненским «Ахматом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что его игроки плохо бьют по воротам, передает Sport24.

«Сегодня на поле все бьют как я, у которого сил нет. Или как бабушка. Вратарь «Ахмата» может выпить кофе, почитать газету и забрать мяч», — сказал Личка.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:2.

На 43-й минуте матча Хорхе Карраскаль вывел «Динамо» вперед, реализовав пенальти. Константин Тюкавин в начале второго тайма удвоил преимущество хозяев поля. Мауро Луна Диале на 54-й минуте поединка отыграл один мяч, а Лечи Садулаев сравнял счет в середине второй половины игры. В компенсированное время Денис Макаров точным ударом вывел «Динамо» вперед, а Лука Гагнидзе установил окончательный счет на табло.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место, набрав 16 очков. «Ахмат» располагается на 15-й строчке, имея в активе пять баллов.

Ранее «Динамо» вырвало победу у «Ахмата» в матче РПЛ.

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