Трусову назвали героем

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о возвращении Александры Игнатовой (Трусовой) на лед, назвав ее героем, передает «ВсеПроСпорт».

«Тут нечего говорить, она герой и молодец. Не берусь оценивать, как много ей еще добирать до идеальной формы. Но она будет прибавлять», — сказала Бестемьянова.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

15 сентября Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах.

Ранее Трусова ответила на вопрос о возобновлении карьеры.