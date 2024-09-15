В «Зените» ответили на вопрос о двойных премиальных за победу над ЦСКА

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о двойных премиальных за победу в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, передает Sport24.

«Информация про двойные премиальные — досужие выдумки», — сказал Медведев.

14 сентября «Зенит» обыграл ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 43-й минуте забил новичок «Зенита» аргентинский форвард Лусиано Гонду с передачи бразильца Дугласа Сантоса.

«Зенит» расположился на первой строчке в турнирной таблице — теперь в активе команды 20 очков после восьми матчей. ЦСКА идет на пятом месте, набрав за восемь туров 13 очков.

В девятом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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