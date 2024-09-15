Футболист «Зенита» рассказал, зачем в команду пришел Соболев

Защитник «Зенита» Нино прокомментировал игру своего одноклубника Александра Соболева в матче Российский премьер-лиги (РПЛ), заявив, что форвард дополняет игроков клуба, передает «Советский спорт».

«Он здесь для того, чтобы нас дополнять. Все старались принять его наилучшим образом. Потому что мы знаем: самое главное — это «Зенит». — сказал Нино.

14 сентября «Зенит» обыграл ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 43-й минуте забил новичок «Зенита» аргентинский форвард Лусиано Гонду с передачи бразильца Дугласа Сантоса.

«Зенит» расположился на первой строчке в турнирной таблице — теперь в активе команды 20 очков после восьми матчей. ЦСКА идет на пятом месте, набрав за восемь туров 13 очков.

В девятом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что нужно сделать ЦСКА для конкуренции с «Зенитом».