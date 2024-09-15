В «Ростове» заявили, что не боятся Дзюбу

Защитник «Ростова» Илья Вахания заявил, что в команде не обсуждали переход российского нападающего Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон», и признал, что не боится выходить против него на поле. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Не обсуждали. Тем интереснее будет сыграть. Зачем бояться? У нас нет выбора — будем играть», — заявил он.

«Ростов» и «Акрон» сразятся в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. Игра состоится 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Официально о переходе Дзюбы было объявлено в последний день летнего трансфертного окна в России — 12 сентября. Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения. «Ростов» расположился на седьмой строчке с 11 баллами.

Ранее Дзюбу назвали лучшим форвардом в истории российского футбола.