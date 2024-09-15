Трусова рассказала о влиянии замужества на катание

Серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова призналась, что все жизненные перемены, в том числе и свадьба с Макаром Игнатовым, сказываются на ее катании. Ее слова приводит официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«Когда я была ребенком, у меня хорошо получались веселые задорные программы. Всем нравилось. Это было по возрасту. Тогда я каталась так, а сейчас по-другому, потому что с годами мы меняемся, взрослеем. Я замуж вышла. Все эти перемены в жизни сказываются и на катании», — заявила Трусова.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Ранее Трусова осталась недовольна своим прокатом.