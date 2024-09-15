Двалишвили не считает Нурмагомедова достойным боя за титул

Грузинский боец Мераб Двалишвили, который завоевал чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одолев американца Шона О'Мэлли, заявил, что не считает россиянина Умара Нурмагомедова достойным боя за титул. Его слова передает Sport24.

«Умар? Он неплох. Но в топ-15 он выиграл всего один бой — против Кори Сэндхагена. И посмотрите, что Алджамейн Стерлинг сделал с Сэндхагеном — он отправил его спать. Пусть Умар сначала подерется с Петром Яном», — заявил Двалишвили на пресс-конференции.

3 августа Умар победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. 28-летний россиянин победил единогласным решением судей. На его счету теперь 18 побед в 18 боях. 32‑летний Сэндхаген потерпел пятое поражение в 22 поединках, он имеет в своем активе 17 побед.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Бой Двалишвили и О'Мэлли состоялся 15 сентября. Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Двалишвили судейским решением. После этого поединка Нурмагомедов бросил вызов Двалишвили.

Ранее Валентина Шевченко вернула титул UFC.