«Я же не сумасшедшая»: Тарасова об ожиданиях от Трусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что не ждала многого от выступления серебряной медалистки зимних Олимпийских игр — 2022 Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Она вышла, как готова, так и готова на сегодняшний день. Будет готова лучше, она же профессионалка. Сейчас первые соревнования, даже не соревнования, а показательные. Я ничего не ждала, не ждала большего. Я же не сумасшедшая», — заявила Тарасова.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Ранее Трусова осталась недовольна своим прокатом.