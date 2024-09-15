Овечкин выйдет на третье место в НХЛ по количеству сезонов в роли капитана

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выйдет на чистое третье место по количеству сезонов в качестве капитана в Национальной хоккейной лиге.

Нападающий выйдет на ледовую площадку в роли капитана «столичных» 16-й сезон подряд. Первое место по этому показателю занимает Стив Айзерман, у хоккеиста 19 сезонов в роли капитана «Детройт Ред Уиннгз», за который он выступал с 1983 по 2006 год. На второй месте игрок «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, сезон-2024/2025 станет для нападающего 18-м в качестве капитана.

Новый сезон НХЛ стартует в начале октября.

Всего в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее капитан «Питтсбурга» высказался о погоне Овечкина за Гретцки.