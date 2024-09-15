В «Зените» оценили дебют Соболева в матче с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Педро положительно оценил дебют российского нападающего Александра Соболева за петербургский клуб в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА (1:0). Его слова приводит «Советский спорт».

«Что думаю об игре Соболева? Для него это также была хорошая игра. К сожалению, он не забил, но тоже помог команде, и мы смогли победить. Могу ли назвать его хорошим парнем? Да, конечно», – сказал Педро.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

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