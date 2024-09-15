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Трусова высказалась о своем будущем

Фигуристка Трусова: планы большие, пока раскрывать их не стану

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Алексей Даничев/РИА Новости

Серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова поделилась размышлениями о своем будущем, но не стала раскрывать конкретные планы. Ее слова приводит официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«Да, я спортсменка и, конечно, все буду стараться делать на максимум, что я могу на данный момент. Но у меня не будет такого давления, что мне нужно сейчас, именно нужно сейчас. Во мне что-то поменялось и в плане мышления. <...> Планы большие. Пока раскрывать их не стану, хочу, чтобы все сбылось», — заявила она.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Ранее Трусова осталась недовольна своим прокатом.

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