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Двалишвили завоевал титул чемпиона UFC

Двалишвили победил О'Мэлли и завоевал титул чемпиона UFC

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Ron Chenoy/USA TODAY Sports/Reuters

Грузинский боец Мераб Двалишвили завоевал титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, одержав победу над представителем США Шоном О'Мэлли.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мераба Двалишвили, благодаря чему он стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. Его соперник, соответственно, не смог защитить титул, который он завоевал, победив 20 августа 2023 года своего соотечественника Алджамэйна Стерлинга на турнире UFC 292 в Бостоне.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Двалишвили дебютировал в организации 9 декабря 2017 года на турнире UFC Fight Night против Фрэнки Саенса, проиграв раздельным решением судей (28–29, 29–28, 29–28). До этого поединка на его счету была серия из десяти побед. Всего в карьере он выигрывал поединки 17 раз, в том числе побеждал российского бойца Петра Яна, а четыре его боя завершились поражением.

О'Мэлли ранее в 2024 году единогласным решением одолел Марлона Веру. Всего в его активе 18 побед, два поражения, и один поединок с его участием завершился без результатов.

Ранее Валентина Шевченко вернула титул UFC.

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